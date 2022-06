Ucraina, caos nel Movimento Cinque Stelle: nuova riunione d’urgenza (Di martedì 21 giugno 2022) Una riunione del Consiglio nazionale del M5S, convocata d’urgenza online su Zoom, cerca di fare chiarezza sulla posizione del Movimento a proposito dell’Ucraina. E, soprattutto, del discusso invio di armi a Kiev. La riunione, che segue quella del Consiglio nazionale dei pentastellati del 19 giugno a tarda sera, serve oggi ad affrontare gli ultimi nodi della trattativa fra Governo e maggioranza. In ballo c’è la risoluzione relativa alle comunicazioni che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà nell’Aula del Senato il pomeriggio di oggi 21 giugno, in vista del prossimo Consiglio europeo. A quanto si apprende, per il M5s lo scoglio è il coinvolgimento del Parlamento. Su ogni passaggio relativo alla fornitura di armi all’Ucraina. Il punto di caduta potrebbe trovarsi con un ... Leggi su velvetmag (Di martedì 21 giugno 2022) Unadel Consiglio nazionale del M5S, convocataonline su Zoom, cerca di fare chiarezza sulla posizione dela proposito dell’. E, soprattutto, del discusso invio di armi a Kiev. La, che segue quella del Consiglio nazionale dei pentastellati del 19 giugno a tarda sera, serve oggi ad affrontare gli ultimi nodi della trattativa fra Governo e maggioranza. In ballo c’è la risoluzione relativa alle comunicazioni che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà nell’Aula del Senato il pomeriggio di oggi 21 giugno, in vista del prossimo Consiglio europeo. A quanto si apprende, per il M5s lo scoglio è il coinvolgimento del Parlamento. Su ogni passaggio relativo alla fornitura di armi all’. Il punto di caduta potrebbe trovarsi con un ...

Pubblicità

sole24ore : ?? #M5S nel caos, a forte rischio #scissione, con una accelerazione dopo le divergenze tra contiani e dimaiani sullo… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: 'Se non avessimo fermato Putin, in Europa avrebbe regnato il caos' #joebiden #presidente #putin… - CallMePollyanne : RT @Francyvolpi: @carmelodipaola Il sostegno all'Ucraina non è per simpatia, ma perché accettando qualsiasi concessione alla Russia si potr… - paolobucci68 : PREZZI MEDICINALI A MARIUPOL ALLE STELLE la situaizone a Mariupol è fuori controllo. non vengono fornite gratis le… - Francyvolpi : @carmelodipaola Il sostegno all'Ucraina non è per simpatia, ma perché accettando qualsiasi concessione alla Russia… -