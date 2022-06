Ucraina, al fronte è strage di ‘volontari’ russi, anziani e male addestrati (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – anziani, male addestrati e con una maggiore possibilità di rimanere uccisi in combattimento rispetto alle truppe ‘normali’. Sono i volontari che Mosca sta inviando al fronte per riempire i ranghi di un esercito decimato dalla resistenza Ucraina. Come spiega la Bbc, sono centinaia gli uomini provenienti dalle province più povere della Federazione che ogni settimana arrivano sul campo di battaglia dopo una preparazione che non supera i 7 giorni (in alcuni casi senza nessun addestramento). Niente ragioni ideologiche dietro questo arruolamento: come ammettono i soldati intervistati, a spingere queste reclute – molte già con esperienze al fronte, magari vent’anni fa in Cecenia – è la mancanza di lavoro e lo stipendio offerto. Non a caso dall’inizio di marzo, il ministero ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) –e con una maggiore possibilità di rimanere uccisi in combattimento rispetto alle truppe ‘normali’. Sono i volontari che Mosca sta inviando alper riempire i ranghi di un esercito decimato dalla resistenza. Come spiega la Bbc, sono centinaia gli uomini provenienti dalle province più povere della Federazione che ogni settimana arrivano sul campo di battaglia dopo una preparazione che non supera i 7 giorni (in alcuni casi senza nessun addestramento). Niente ragioni ideologiche dietro questo arruolamento: come ammettono i soldati intervistati, a spingere queste reclute – molte già con esperienze al, magari vent’anni fa in Cecenia – è la mancanza di lavoro e lo stipendio offerto. Non a caso dall’inizio di marzo, il ministero ...

