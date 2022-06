Ucraina: accordo maggioranza su risoluzione, 10 punti compreso coinvolgimento Camere (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - In zona Cesarini, la maggioranza ha chiuso l'accordo sulla risoluzione per le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue. Un testo che impegna il governo in 10 punti. Tra questi anche il nodo del coinvolgimento del Parlamento, richiesta avanzata dai 5 Stelle, che ha tenuto banco nel confronto nelle ultime 24 ore. Il governo sarà chiamato a riferire in aula in vista di summit internazionali e nel caso di eventuale invio di forniture militari all'Ucraina, all'interno della cornice già definita dal dl Ucraina approvato nei primi giorni dell'invasione russa. Questo il dispositivo depositato. "Impegna il governo a continuare a garantire secondo quanto precisato dal decreto legge 14/22 il necessario ampio ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - In zona Cesarini, laha chiuso l'sullaper le comunicazioni del premier Mario Draghi in vista del Consiglio Ue. Un testo che impegna il governo in 10. Tra questi anche il nodo deldel Parlamento, richiesta avanzata dai 5 Stelle, che ha tenuto banco nel confronto nelle ultime 24 ore. Il governo sarà chiamato a riferire in aula in vista di summit internazionali e nel caso di eventuale invio di forniture militari all', all'interno della cornice già definita dal dlapprovato nei primi giorni dell'invasione russa. Questo il dispositivo depositato. "Impegna il governo a continuare a garantire secondo quanto precisato dal decreto legge 14/22 il necessario ampio ...

