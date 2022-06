Ucraina: accordo maggioranza su risoluzione, 10 punti compreso coinvolgimento Camere (3) (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) - Continua il testo della risoluzione di maggioranza. Il Senato "impegna il governo a 7) nel contesto delle analisi sul semestre europeo, sostenere una revisione puntuale della governance economica che modifichi radicalmente il Patto di Stabilità e Crescita al fine di favorire gli investimenti e la coesione sociale; 8) adoperarsi per la definizione di strumenti fiscali comuni europei per compensare gli squilibri per gli Stati dovuti alle conseguenze economiche della guerra in Ucraina e alle sanzioni alla Russia e rafforzare politiche a favore di famiglie e imprese in difficoltà per gli effetti del conflitto; rendere esecutivi i progetti che sostanzino l'“autonomia strategica europea” per ridurre le dipendenze dell'UE in settori cruciali". "9) finalizzare le iniziative di RePowerEU che realizzino la diversificazione delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) - Continua il testo delladi. Il Senato "impegna il governo a 7) nel contesto delle analisi sul semestre europeo, sostenere una revisione puntuale della governance economica che modifichi radicalmente il Patto di Stabilità e Crescita al fine di favorire gli investimenti e la coesione sociale; 8) adoperarsi per la definizione di strumenti fiscali comuni europei per compensare gli squilibri per gli Stati dovuti alle conseguenze economiche della guerra ine alle sanzioni alla Russia e rafforzare politiche a favore di famiglie e imprese in difficoltà per gli effetti del conflitto; rendere esecutivi i progetti che sostanzino l'“autonomia strategica europea” per ridurre le dipendenze dell'UE in settori cruciali". "9) finalizzare le iniziative di RePowerEU che realizzino la diversificazione delle ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Ucraina: Raggiunta l'intesa sul testo della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier Drag… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: La strategia dell’Italia in accordo con l’#Ue e gli Alleati del #G7 si muove su due fronti: soste… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'ambasciatore russo a Roma, Razov: 'Non tutti in Italia sono d'accordo sull'invio di armi a Kiev' #ANSA - LexieVillanelle : RT @Palazzo_Chigi: Draghi al Senato: La strategia dell’Italia in accordo con l’#Ue e gli Alleati del #G7 si muove su due fronti: sosteniamo… - ilfoglio_it : Dopo ore di discussione, alla fine i partiti hanno trovato un accordo sulla stesura della relazione di maggioranza… -