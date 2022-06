Tutte le star sul red carpet del lancio di Paramount+

(Di martedì 21 giugno 2022)ha organizzato un evento dipresentando i suoi progetti più popolari del piccolo schermo. Sul redtantissime, dal cast di First Lady a quello di Teen Wolf. La nuova stagione televisiva di Paramount promette scintille, soprattutto perché con la nuova piattaforma streaming il network ha potuto sbilanciarsi di più, optando per grandi revival. Il primo è stato quello di iCarly, format amatissimo sui canali di Nickelodeon che, a distanza di anni, ha ottenuto una serie TV revival con i protagonisti ormai cresciuti. Un altro progetto interessante e degno di nota riguarda invece il revival di Teen Wolf, acclamato prodotto di MTV che tornerà con un film sequel. Crediti: Paramount/InstagramIn vista dei grandi successi previsti in piattaforma,ha organizzato un panel di ...

Pubblicità

VanityFairIt : Tutte le celebrità alla Milano Fashion Week - VanityFairIt : Ecco tutte le celebrity alla Fashion Week... - vladiluxuria : Una piazza a una grande artista e adorabile persona, una star internazionale e completa amata da tutte e tutti… - juiserr : Io comunque vi lascio qui questo video delle Star Guardian che probabilmente nessuno ha visto, fu usato come primo… - Bast_Ardo_ : @borderborder_ Star Trek TOS Star Trek TNG Star Trek DS9 E a seguire tutte le altre -

Movieplayer.it

La 'cameo mania' approda sui social ed è subito trend Leche hanno deciso di abbracciare la nuova tendenza cameo dell'estate 2022 sono numerose;, infatti, si sono fatte immortalare con ......ed è disponibile sule piattaforme streaming (oltre che in radio, ovviamente), dal 17 giugno 2022 . La novità assoluta del nuovo singolo Baby K non è da sola, ma ha al suo fianco una... Paul Walker, Lenny Kravitz, Uma Thurman: tutte le star che riceveranno una stella sulla Hollywood Walk of Fame Andre Bowen pubblica su Twitter un'interessante clip, breve ma comunque piena di possibili indizi sul ritorno di Mortal Kombat.Lory Del Santo e Marco Cucolo sono ancora in crisi. Sul web serpeggia questa voce: è tutta una questione di business