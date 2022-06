Tumori | Oms lancia ' app' che prevede picchi radiazioni Uv e indica quando proteggersi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - Sapere in anticipo dove i raggi ultravioletti possono essere più forti e cosìin anticipo. Evitando di esporre la pelle e gli occhi al rischio di danni e di problemi oncologici. E' quello che può fare una nuova 'app', SunSmart Global Uv,ta dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e dall'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo). L'app fornisce previsioni meteo e per le radiazione Uv per cinque giorni e si può cercare la propria posizione sulle mappe per capire il livello di rischio. Inoltre, l'applicazione evidenzia le fasce orarie in cui è necessaria la protezione solare con l'obiettivo di aiutare le persone in tutto il mondo a sapereutilizzala. L'obiettivo ...