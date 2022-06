Tumori | Locatelli | Guariamo leucemie prima incurabili Decisivo il ruolo della immunoterapia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 giugno 2022) “Oggipatologie che una volta consideravano non curabili. Abbiamo straordinarie armi con dirette contro le lesioni molecolari che sottendono le patologie”. E’ quanto ha detto Franco, presidente del Consiglio superiore di Sanità e direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica dell’ospedale pediatrico di Roma Bambino Gesù, intervenendo alla conferenza stampa promossa da Ail (Associazione italiana contro le-linfomi e mieloma) in occasione17 Giornata Nazionale per la lotta contro, linfomi e mieloma. Soprattutto in ambito ematologico, ha ricordato, si sta rivelandol’approccio dell’“declinato sia come anticorpi monoclonali sia come cellule geneticamente ...