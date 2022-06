Tumore al polmone: i segni clinici (non sempre indicativi) per riconoscerlo e il test molecolare (Di martedì 21 giugno 2022) Il Tumore al polmone è una malattia che non dà segni o sintomi fino a quando non raggiunge uno stadio avanzato: nel 6% dei casi il carcinoma è del tutto asintomatico. I segni clinici, fortunatamente non sempre indicativi di un Tumore polmonare, comprendono: tosse persistente o che modifica le proprie caratteristiche (intensità, durata e consistenza dell’espettorato); difficoltà respiratorie (dispnea) anche per sforzi non particolarmente intensi (camminare a passo spedito, fare le scale); dolore al torace; tracce di sangue nell’espettorato (emoftoe); emissione di sangue dalla bocca (emottisi). Tali sintomi variano comunque in relazione al tipo e alla sede di sviluppo del Tumore al polmone. Altre volte a tali sintomi si ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Ilalè una malattia che non dào sintomi fino a quando non raggiunge uno stadio avanzato: nel 6% dei casi il carcinoma è del tutto asintomatico. I, fortunatamente nondi unpolmonare, comprendono: tosse persistente o che modifica le proprie caratteristiche (intensità, durata e consistenza dell’espettorato); difficoltà respiratorie (dispnea) anche per sforzi non particolarmente intensi (camminare a passo spedito, fare le scale); dolore al torace; tracce di sangue nell’espettorato (emoftoe); emissione di sangue dalla bocca (emottisi). Tali sintomi variano comunque in relazione al tipo e alla sede di sviluppo delal. Altre volte a tali sintomi si ...

Pubblicità

QuindiciNews : Al via programma di prevenzione del tumore al polmone L'Istituto tumori di Milano e l'Asst Papa Giovanni XXIII di B… - blogLinkes : Tumore polmone, al via campagna Amgen Italia, Ipop e Walce - parpinellivo : .@IstTumori di Milano e #PapaGiovanniXXIII di Bergamo nella rete italiana di screening polmonare che ha il compito… - TerrinoniL : Tumore polmone, la campagna 'L'esame più importante della tua vita' - DietrolaNotizia : Tumore al polmone: al via la campagna “L’esame più importante della tua vita” -