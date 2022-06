Tuffi | calendario Mondiali 2022 | orari gare | programma | italiani in gara giorno per giorno

(Di martedì 21 giugno 2022) Ci siamo quasi. Dal 26 giugno al 3 luglio la Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro delle sfide o, per meglio dire, delle evoluzioni deinei. Una rassegna iridata condizionata dalle assenze delle compagini russe e bielorusse per il conflitto bellico in Ucraina. In vista di questi campionati, il direttore tecnico dell’Italia, Oscar Bertone, ha reso noto l’elenco dei convocati a questa manifestazione in un’estate particolarmente ricca di eventi, considerando anche gli Europei di Roma (15-21 agosto). Una squadra nella quale i punti di forza saranno rappresentati da Elena Bertocchi e da Chiara Pellacani nel syncro ricordando l’oro europeo dal trampolino 3 metri nella rassegna disputata sempre nella capitale magiara. Dalle due azzurre si spera possano arrivare anche ottimi riscontri dal metro. Per quanto riguarda ...

Il direttore tecnico dell'Italtuffi Oscar Bertone ha scelto quelli che saranno gli atleti chiamati a rappresentare l'Italia ai Mondiali di Budapest. Tra i nomi dei convocati alla Duna Arena in questa ...