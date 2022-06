Tre navi da guerra cinesi circumnavigano il Giappone Governo nipponico in allarme

(Di martedì 21 giugno 2022) Tredasono state avvistate nelle vicinanze del, lungo una rotta definita inusuale attorno all'Arcipelago. Lo ha riferito oggi il ministero della Difesasu Twitter. Due caccia cacciatorpediniere armate con missili e una nave appoggio hannogato ieri a sud-ovest della prefettura di Chiba. Le stessegià la scorsa settimana erano entrate nel mar deldallo stretto di Tsushima, per poi risalire verso nord e addentrarsi nel Pacifico all'altezza dell'isola di Hokkaido, la più settentrionale delle quattro isole principali nipponiche. Sostanzialmente, lehanno circumgato l'arcipelagose. Venerdì il ministero della Difesa ...

Agenzia askanews

Il transito segue quello di sette navi battenti bandiera russa nei pressi delle Isole Izu, a sud di Tokyo, annunciato dalla difesa del Giappone venerdì 17 giugno.