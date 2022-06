Transizione ecologica - Germania, governo in tilt sul bando delle endotermiche (Di martedì 21 giugno 2022) Il 28 giugno si riunisce il Consiglio Ambiente dell'Ue che sarà chiamato a fornire un primo parere sul bando delle endotermiche approvato dall'Europarlamento. Mancano, dunque, pochi giorni, ma i vari Paesi Ue stanno lanciando segnali decisamente contrastanti sulla posizione da assumere nelle trattative con le istituzioni europee. Non è da meno la Germania, dove due dei principali ministri si sono smentiti reciprocamente nel giro di pochi minuti. Noi non potremo accettare la nuova legislazione europea, ha affermato il ministro delle Finanze Christian Lindner, nel corso di un intervento a un convegno della Bdi, la federazione dell'industria tedesca, ribadendo un concetto già espresso dal ministro dei Trasporti, Volker Wissing. Dopo poco le agenzie di stampa hanno battuto la versione del responsabile del ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 giugno 2022) Il 28 giugno si riunisce il Consiglio Ambiente dell'Ue che sarà chiamato a fornire un primo parere sulapprovato dall'Europarlamento. Mancano, dunque, pochi giorni, ma i vari Paesi Ue stanno lanciando segnali decisamente contrastanti sulla posizione da assumere nelle trattative con le istituzioni europee. Non è da meno la, dove due dei principali ministri si sono smentiti reciprocamente nel giro di pochi minuti. Noi non potremo accettare la nuova legislazione europea, ha affermato il ministroFinanze Christian Lindner, nel corso di un intervento a un convegno della Bdi, la federazione dell'industria tedesca, ribadendo un concetto già espresso dal ministro dei Trasporti, Volker Wissing. Dopo poco le agenzie di stampa hanno battuto la versione del responsabile del ...

