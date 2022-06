Tramonti e nightlife | le sfumature di Ibiza catturate con Oppo Find X5 Pro

Leggi su panorama

(Di martedì 21 giugno 2022) Immortalare il tramonto, catturare lemarine, pescare le stranezze nei vicoli della città vecchia, ma anche scoprire il panorama ricco di verde che porta a Las Puertas del Cielo (dove siamo arrivati per goderci il belvedere mentre una coppia tedesca si giurava amore eterno davanti a una trentina di invitati) e i momenti di (s)ballo durante le lunghe notti nei locali. Di spunti per mettere alla prova la fotocamera di uno smartphone, insomma,ne offre tanti e noi li abbiamo testati con ilX5 Pro, il top di gamma di, che ha organizzato un fine settimana nell'isola bianca per dimostrare di valere il ruolo di alternativa tra i due mostri sacri della fascia alta del mercato smartphone: iPhone 13 Pro e Samsung Galaxy S22. Il mix confezionato dall'azienda cinese ha fatto centro e al di là di numeri e ...