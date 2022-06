Tra Russia e tassi, come si muoveranno le banche. La due giorni di Mediobanca (Di martedì 21 giugno 2022) Le grandi quotate a raccolta, per trovare una risposta alla grande inflazione e a nuovi assetti, dettati anche e non solo dalla guerra. Si è aperta l’ottava edizione dell’Italian ceo conference, l’evento annuale organizzato da Mediobanca che quest’anno ha riunito in presenza oltre 50 amministratori delegati di aziende italiane quotate e più di 180 investitori italiani e stranieri appartenenti alle principali case di investimento. come da tradizione Alberto Nagel, ceo di Mediobanca, ha aperto i lavori della due giorni in cui sono programmati oltre 650 meeting tra società e investitori e alcune round table tematiche. La prima giornata ha visto l’intervento di Andrea Enria, presidente della vigilanza bancaria della Bce, a cui sono seguite le riflessioni di Andrea Orcel, numero uno di Unicredit e Stefano Del Punta, cfo di ... Leggi su formiche (Di martedì 21 giugno 2022) Le grandi quotate a raccolta, per trovare una risposta alla grande inflazione e a nuovi assetti, dettati anche e non solo dalla guerra. Si è aperta l’ottava edizione dell’Italian ceo conference, l’evento annuale organizzato dache quest’anno ha riunito in presenza oltre 50 amministratori delegati di aziende italiane quotate e più di 180 investitori italiani e stranieri appartenenti alle principali case di investimento.da tradizione Alberto Nagel, ceo di, ha aperto i lavori della duein cui sono programmati oltre 650 meeting tra società e investitori e alcune round table tematiche. La prima giornata ha visto l’intervento di Andrea Enria, presidente della vigilanza bancaria della Bce, a cui sono seguite le riflessioni di Andrea Orcel, numero uno di Unicredit e Stefano Del Punta, cfo di ...

