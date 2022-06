Tour of Suisse Women, Elisa Balsamo conquista la terza tappa (Di martedì 21 giugno 2022) A distanza di tre mesi, Elisa Balsamo è tornata ad occupare il gradino più alto del podio. La 24enne residente a Sarnico è sfrecciata sul traguardo di Chur aggiudicandosi la terza tappa del Tour de Suisse Women. In una frazione caratterizzata dai numerosi ritiri causati dal Coronavirus, Balsamo si è districata nel migliore dei modi lungo un percorso mosso e contraddistinto da numerose fughe. A metter in difficoltà il gruppo ci hanno provato la norvegese Stine Borgli (Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), l’olandese Amber Kraak (Jumbo Visma) e la beniamina di casa Sina Frei (Nazionale Svizzera), evase a una settantina di chilometri dall’arrivo e capaci di rimanere al comando poco dopo lo striscione dei meno cinque. Il lavoro delle squadre delle velociste ha ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 giugno 2022) A distanza di tre mesi,è tornata ad occupare il gradino più alto del podio. La 24enne residente a Sarnico è sfrecciata sul traguardo di Chur aggiudicandosi ladelde. In una frazione caratterizzata dai numerosi ritiri causati dal Coronavirus,si è districata nel migliore dei modi lungo un percorso mosso e contraddistinto da numerose fughe. A metter in difficoltà il gruppo ci hanno provato la norvegese Stine Borgli (Nouvelle-Aquitaine Futuroscope), l’olandese Amber Kraak (Jumbo Visma) e la beniamina di casa Sina Frei (Nazionale Svizzera), evase a una settantina di chilometri dall’arrivo e capaci di rimanere al comando poco dopo lo striscione dei meno cinque. Il lavoro delle squadre delle velociste ha ...

