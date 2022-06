Toro Ail | “Fondamentale alleanza con ematologia italiana”

(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) – “Oggi nella nostra giornata nazionale vogliamo ribadire l’importanza dell’tra l’e Ail. Nascono insieme e fanno un percorso comune, ma è importante ribadire il fatto che alle cure mediche e all’impegno nella clinica e nella ricerca deve partecipare anche l’impegno sociale”. Così Pino, Presidente Nazionale Ail, a margine dell’iniziativa ‘Molte vite ricominciano dalla ricerca’ nella Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. “In tutta Italia – ha aggiunto– oggi si portano avanti iniziative volte a informare l’opinione pubblica sullo stadio dell’arte dell’, che ha fatto dei grandissimi passi avanti con alcune terapie che sono rivoluzionarie per alcune patologie e per ...

Così Pino, Presidente Nazionale, a margine dell'iniziativa 'Molte vite ricominciano dalla ricerca' nella Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma. "In tutta Italia -...In un'ottica di condivisione ", attraverso il Gimema " aggiunge- ha scelto di cooperare con i centri di ricerca e di dare accesso ai dati delle ricerche; inoltre, opera in modo che i ... Toro (Ail): ‘A fianco dei pazienti e della ricerca contro le neoplasie del sangue’ Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - “Oggi nella nostra giornata nazionale vogliamo ribadire l’importanza dell’alleanza tra l’ematologia italiana e ...Roma, 21 giu. (Adnkronos Salute) - “Da oltre 50 anni Ail è impegnata ad affiancare i pazienti ematologici e le loro famiglie, sostenere la ...