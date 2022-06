Torna la rassegna letteraria dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 21 giugno 2022) L'avvocato Bernardini De Pace Ameglia (La Spezia) 21 giugno 2022 - L'avvocato Annamaria Bernardini De Pace Torna alla villa Romana di Bocca di Magra. La famosa matrimonialista da anni infatti risiede ... Leggi su lanazione (Di martedì 21 giugno 2022) L'DeAmeglia (La Spezia) 21 giugno 2022 - L'Dealla villa Romana di Bocca di Magra. La famosa matrimonialista da anni infatti risiede ...

Pubblicità

Nazione_Sarzana : Torna la rassegna letteraria dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Il raggiungimento del trentennale per una rassegna che ha sempre ospitato iprogetti dei musicisti italiani, senza limi… - mifacciafinire : ?? Dal 30 giugno al 10 luglio, torna nel Salento la rassegna dedicata al giornalismo e alla comunicazione politica.… - Gazzettadmilano : Il raggiungimento del trentennale per una rassegna che ha sempre ospitato iprogetti dei musicisti italiani, senza l… - Gazzettadmilano : Il raggiungimento del trentennale per una rassegna che ha sempre ospitato iprogetti dei musicisti italiani, senza l… -