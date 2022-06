Torino: il punto sul futuro di Belotti (Di martedì 21 giugno 2022) Andrea Belotti ha detto no al rinnovo con il Torino. L'attaccante italiano ha ricevuto una proposta dal Monaco, che sta valutando. Leggi su calciomercato (Di martedì 21 giugno 2022) Andreaha detto no al rinnovo con il. L'attaccante italiano ha ricevuto una proposta dal Monaco, che sta valutando.

Torino: il punto sul futuro di Belotti: Andrea Belotti ha detto no al rinnovo con il Torino. L'attaccante italiano…

CM.IT | Mandragora tra Torino e Fiorentina: la situazione Rolando Mandragora non è stato riscattato dal Torino: resta la distanza con la Juventus, la Fiorentina pronta a farsi avanti. I dettagli ... Continua l'espansione di Horizon Automotive Horizon Automotive continua la propria crescita a livello nazionale e annuncia l'arrivo a Torino, in partnership societaria con un importante gruppo ... Rolando Mandragora non è stato riscattato dal Torino: resta la distanza con la Juventus, la Fiorentina pronta a farsi avanti. I dettagli ...Horizon Automotive continua la propria crescita a livello nazionale e annuncia l'arrivo a Torino, in partnership societaria con un importante gruppo ... Torino, non solo Joao Pedro: Vagnati punta anche Walukiewicz