Tommaso Gioietta | una vita tra palcoscenico | teatro | stile | psicologia e psicoterapia

(Di martedì 21 giugno 2022) MONREALE – Il suo nome è, classe 1978, attore e modello palermitano, con una carriera parallela da psicologo e psicoterapeuta. Dotato di una spiccata sensibilità, di un’anima delicata, di grande spessore e di un’acuta percezione emozionale ed estetica. “La sensibilità è un dono grazie al quale si può entrare in empatia con gli altri e solo attraverso la sensibilità si può esprimere al massimo il proprio lato artistico”. L’abbiamo visto al cinema, in spot pubblicitari, in, nei celebri scatti di Francesco Rocchi, David Callisto, Fiorenzo Niccoli, Vincenzo Pipitone e Carlo Butera su Vogue. Ha conosciuto la moda di Pierluigi Fucci, lo stilista della materia, e di Anton Giulio Grande, uno degli stilisti più amati di Haute Couture. “Ho avuto il piacere di sfilare per Monreale in due occasioni. La prima volta mi è ...