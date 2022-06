Tiro con l’arco: azzurri tutti avanti nelle qualifiche delle gare individuali a Parigi di Coppa del Mondo (Di martedì 21 giugno 2022) Buone notizie per l’Italia di Tiro con l’arco dalla tappa di Coppa del Mondo a Parigi, la terza di stagione. tutti gli azzurri/e hanno infatti superato le qualifiche dei compound per le gare individuali . Il migliore tra gli italiani è stato Elia Fregnan, al 25esimo posto e con 702 punti ottenuti, seguito poi da Marco Bruno, 32esimo con 702 punti realizzati. 45esimo invece Sergio Pagni, con 697 punti, appena davanti al giovane Leonardo Costantino 48esimo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Buone notizie per l’Italia dicondalla tappa didel, la terza di stagione.gli/e hanno infatti superato ledei compound per le. Il migliore tra gli italiani è stato Elia Fregnan, al 25esimo posto e con 702 punti ottenuti, seguito poi da Marco Bruno, 32esimo con 702 punti realizzati. 45esimo invece Sergio Pagni, con 697 punti, appena dal giovane Leonardo Costantino 48esimo. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Tiro con l’arco: azzurri tutti avanti nelle qualifiche delle gare individuali a #Parigi di #CoppadelMondo - _Fumagalli : Non avete una madre con l'uccello in tiro pronta ad infilarlo nel didietro a vostro padre? Siete proprio sfigati,… - Stefanile29 : RT @nesciaccio: @CarloCalenda @Open_gol 1/2 Carlo, non proprio. Dopo le elezioni si rifiutò e si tirò addosso l'ira di tutti quelli che 'eh… - EmanueleMoret17 : @Friedkinismo2 @CheccoCasano io lo vedo simile a Muriel, non un gigante ma veloce, forte nel dribbling e con tiro potente - MirkoMotola : @PrimeVideoIT Ne guardo troppe e per troppe intendo oltre 150 con altre 200 nelle watchlist ma in questo momento pe… -