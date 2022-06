Tim: sciopero nazionale contro il silenzio di governo (Di martedì 21 giugno 2022) È in corso oggi lo sciopero nazionale Tim, una protesta contro il silenzio del governo e della stragrande maggioranza della politica. Unica parte chiamata fuori dalla manifestazione è la Sinistra Italiana, che proprio lo scorso giovedì ha incontrato i sindacati e si è detta a favore della protesta in corso. Lo sciopero nazionale Oggi otto ore di sciopero alla Tim, ma anche a Roma con la concessione da parte della Questura della piazza della Bocca della Verità ai sindacati per la loro manifestazione nazionale. Protagonisti della protesta sono proprio i 43mila dipendenti Tim affiancati da tanti altri dell’indotto, per un totale di circa 80mila manifestanti. Ciò che spinge tutte questi lavoratori a scendere in piazza è la decisione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 21 giugno 2022) È in corso oggi loTim, una protestaildele della stragrande maggioranza della politica. Unica parte chiamata fuori dalla manifestazione è la Sinistra Italiana, che proprio lo scorso giovedì ha incontrato i sindacati e si è detta a favore della protesta in corso. LoOggi otto ore dialla Tim, ma anche a Roma con la concessione da parte della Questura della piazza della Bocca della Verità ai sindacati per la loro manifestazione. Protagonisti della protesta sono proprio i 43mila dipendenti Tim affiancati da tanti altri dell’indotto, per un totale di circa 80mila manifestanti. Ciò che spinge tutte questi lavoratori a scendere in piazza è la decisione ...

