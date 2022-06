Tim, sciopero 21 giugno 2022: le motivazioni dei dipendenti e le possibili conseguenze per i clienti (Di martedì 21 giugno 2022) Tim, sciopero 21 giugno 2022: i dipendenti dell’operatore telefonico appoggiati dai sindacati nazionale e regionali scendono in piazza per protestare. Ecco le motivazioni e le possibile conseguenze per i clienti in giornata. Tim, sciopero 21 giugno 2022: le motivazioni dei dipendenti Martedì 21 giugno, i dipendenti dell’operatore telefonico della Tim sono in sciopero con la collaborazione dei segretari sindacali contro il “taglio del costo del lavoro, le ipotesi di scorporo della rete e per difendere una impresa decisiva”, dicendo “no allo spezzatino”. “Vogliamo difendere una impresa decisiva per il futuro del nostro Paese. E proprio ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Tim,21: idell’operatore telefonico appoggiati dai sindacati nazionale e regionali scendono in piazza per protestare. Ecco lee le possibileper iin giornata. Tim,21: ledeiMartedì 21, idell’operatore telefonico della Tim sono incon la collaborazione dei segretari sindacali contro il “taglio del costo del lavoro, le ipotesi di scorporo della rete e per difendere una impresa decisiva”, dicendo “no allo spezzatino”. “Vogliamo difendere una impresa decisiva per il futuro del nostro Paese. E proprio ...

Pubblicità

TylerD81 : 21.06.2022 - Sciopero Nazionale TIM - Italian Telecommunication Company Demo PHOTOS-> - TylerD81 : 21.06.2022 - Sciopero Nazionale TIM - Italian Telecommunication Company Demo PHOTOS-> - TylerD81 : 21.06.2022 - Sciopero Nazionale TIM - Italian Telecommunication Company Demo PHOTOS-> - TylerD81 : 21.06.2022 - Sciopero Nazionale TIM - Italian Telecommunication Company Demo PHOTOS-> - Cgil_Liguria : ?? TIM, OGGI IN PIAZZA ?? per lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del Gruppo #Tim, proclamato per intero t… -