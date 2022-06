Tim, oggi sciopero nazionale contro lo scorporo della rete: manifestazione a Roma (Di martedì 21 giugno 2022) I lavoratori della Tim incrociano le braccia per uno sciopero nazionale. La protesta è dovuta al silenzio governo e della politica italiana sulla decisione si separare rete e contenuti, il cosiddetto “spezzatino” che secondo i sindacati porterebbe l’azienda ad un forte indebolimento con decine di migliaia di possibili esuberi. manifestazione in piazza Bocca della Verità La Questura di Roma ha concesso la piazza della Bocca della Verità, ritenuta dai manifestanti troppo piccola per una manifestazione di carattere nazionale. Lo sciopero riguarda i 43 mila dipendenti della Tim, quinta azienda più grande Paese. I sindacati attendono in piazza più di 5 mila ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 21 giugno 2022) I lavoratoriTim incrociano le braccia per uno. La protesta è dovuta al silenzio governo epolitica italiana sulla decisione si separaree contenuti, il cosiddetto “spezzatino” che secondo i sindacati porterebbe l’azienda ad un forte indebolimento con decine di migliaia di possibili esuberi.in piazza BoccaVerità La Questura diha concesso la piazzaBoccaVerità, ritenuta dai manifestanti troppo piccola per unadi carattere. Loriguarda i 43 mila dipendentiTim, quinta azienda più grande Paese. I sindacati attendono in piazza più di 5 mila ...

Pubblicità

andreastoolbox : Tim, sciopero nazionale oggi 21 giugno contro lo scorporo della rete | Sky TG24 Cronaca - SkyTG24 : Tim, oggi sciopero nazionale contro lo scorporo della rete: manifestazione a Roma - 995Alessandro : Siamo ad oggi: Come per Alitalia, niente spezzatino, niente compagnie estere, causa della situazione sia in Alita… - Riccardo_Tim : @dino_andreani La superiorità etica della sinistra viene dai tempi di Berlinguer. Dove aveva anche un senso. Oggi,… - flavikon : @itsmeludovico la cosa più assurda è che dua lipa fu già ospite a sanremo, non aveva ancora la popolarità di oggi (… -