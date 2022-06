TikTok, USA lancia allarme: usato dalla Cina per spiarci (Di martedì 21 giugno 2022) Gli Stati Uniti tornano nuovamente ad attaccare TikTok, la popolare applicazione video di ByteDance. Secondo quanto emerso da un’inchiesta condotta da Buzz, pare che la Cina sarebbe in grado di spiare gli utenti a stelle e strisce appunto attraverso TikTok. TikTok, 20/6/2022 – Computermagazine.itL’inchiesta avrebbe prodotto delle prove molto consistenti, e precisamente su 80 riunioni in cui si discuteva del tema della sicurezza e della privacy, in 14 di esse sono state rilevate delle incursioni fra gli utenti americani. Sempre in base a quanto trapelato, pare che i dati degli utenti fossero come un libro aperto, e ciò rappresenta senza dubbio un episodio a dir poco inquietante. TikTok, 20/6/2022 – Computermagazine.itTikTok, USA VS Cina: “CI SPIANO ... Leggi su computermagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Gli Stati Uniti tornano nuovamente ad attaccare, la popolare applicazione video di ByteDance. Secondo quanto emerso da un’inchiesta condotta da Buzz, pare che lasarebbe in grado di spiare gli utenti a stelle e strisce appunto attraverso, 20/6/2022 – Computermagazine.itL’inchiesta avrebbe prodotto delle prove molto consistenti, e precisamente su 80 riunioni in cui si discuteva del tema della sicurezza e della privacy, in 14 di esse sono state rilevate delle incursioni fra gli utenti americani. Sempre in base a quanto trapelato, pare che i dati degli utenti fossero come un libro aperto, e ciò rappresenta senza dubbio un episodio a dir poco inquietante., 20/6/2022 – Computermagazine.it, USA VS: “CI SPIANO ...

