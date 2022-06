TikTok e la teoria della cospirazione "etica" contro il fast fashion di Shein (Di martedì 21 giugno 2022) Una bufala sulla piattaforma diventa virale. E la possibilità di riflettere sul reale costo umano dell'industria si perde nella confusione Le compagnie di fast fashion sfruttano i lavoratori? Sì. È capitato che alcuni chiedessero aiuto o si lamentassero delle condizioni in fabbrica lasciando messaggi nei vestiti? Sì. Il portale cinese Shein è tra le aziende che sfruttano i lavoratori? Sì. I video virali di queste settimane che lo riguardano sono … Leggi su it.mashable (Di martedì 21 giugno 2022) Una bufala sulla piattaforma diventa virale. E la possibilità di riflettere sul reale costo umano dell'industria si perde nella confusione Le compagnie disfruttano i lavoratori? Sì. È capitato che alcuni chiedessero aiuto o si lamentassero delle condizioni in fabbrica lasciando messaggi nei vestiti? Sì. Il portale cineseè tra le aziende che sfruttano i lavoratori? Sì. I video virali di queste settimane che lo riguardano sono …

