Thomas Ceccon può definire un’era del nuoto italiano (Di martedì 21 giugno 2022) Il 15 agosto del 1989 Giorgio Lamberti vince i 200 stile libero ai Campionati Europei di Bonn con il tempo di 1:46.69: è un giorno storico per il nuoto, non solo per la medaglia ma soprattutto perché Lamberti ha migliorato, primo uomo nella storia italiana, un record del mondo in vasca lunga. In precedenza, solo Novella Calligaris era riuscita nell’impresa. Dopo di lui solo Federica Pellegrini (9 volte) e Benedetta Pilato si sono spinte a tanto, ma nessun altro uomo ha scritto il suo nome nell’albo dei record del mondo delle piscine. Quel record di Lamberti è passato alla storia perché rimasto imbattuto per quasi dieci anni – fino all’avvento degli australiani Hackett e Thorpe – e ce ne sono voluti quasi trentatré perché un uomo italiano riuscisse a mettere a segno il tempo più veloce di sempre in un’altra gara. Per rendere l’idea, nella Nazionale ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 21 giugno 2022) Il 15 agosto del 1989 Giorgio Lamberti vince i 200 stile libero ai Campionati Europei di Bonn con il tempo di 1:46.69: è un giorno storico per il, non solo per la medaglia ma soprattutto perché Lamberti ha migliorato, primo uomo nella storia italiana, un record del mondo in vasca lunga. In precedenza, solo Novella Calligaris era riuscita nell’impresa. Dopo di lui solo Federica Pellegrini (9 volte) e Benedetta Pilato si sono spinte a tanto, ma nessun altro uomo ha scritto il suo nome nell’albo dei record del mondo delle piscine. Quel record di Lamberti è passato alla storia perché rimasto imbattuto per quasi dieci anni – fino all’avvento degli australiani Hackett e Thorpe – e ce ne sono voluti quasi trentatré perché un uomoriuscisse a mettere a segno il tempo più veloce di sempre in un’altra gara. Per rendere l’idea, nella Nazionale ...

Eurosport_IT : THOMAS CECCON È CAMPIONE DEL MONDO! ??????????? #FINABudapest2022 | #Nuoto | #Ceccon - Coninews : CECCON SPAZIALEEEEEEE! ?????? Nei 100 dorso dei Mondiali di Budapest Thomas #Ceccon si prende tutto! Con 51.60 il nuo… - Eurosport_IT : Impazziamo per l'espressione di Thomas Ceccon dopo l'oro iridato e il record del mondo ???? #FINABudapest2022 |… - strider1982 : RT @lUltimoUomo: Erano 33 anni che un nuotatore italiano non batteva un record del mondo. E Ceccon è stato solo il secondo a riuscirci. h… - Lellina82 : RT @Eurosport_IT: Thomas Ceccon entra in un club ristrettissimo! ??????????? Scopri di più: -