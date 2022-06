The Boys 3 anticipa l'arrivo dell'episodio Herogasm con un'emoji troppo hot per Twitter (Di martedì 21 giugno 2022) Anche Twitter 'scandalizzato' dall'emoji proposta da The Boys per celebrare l'arrivo su Prime Video dell'episodio Herogasm. Lo hanno aspettato a lungo, ma finalmente i fan di The Boys stanno per avere soddisfazione. The Boys 3 sta per presentare il famigerato episodio Herogasm, tratto da una popolarissima storyline dei fumetti, e per il lancio hanno coniato una emoji che sarebbe risultata troppo hot per Twitter. In un tweet inviato domenica, l'account Twitter ufficiale di The Boys ha condiviso l'emoji davvero spinta rivelando di aver cercato di convincere Twitter ad approvarla, ma senza ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 giugno 2022) Anche'scandalizzato' dall'proposta da Theper celebrare l'su Prime Video. Lo hanno aspettato a lungo, ma finalmente i fan di Thestanno per avere soddisfazione. The3 sta per presentare il famigerato, tratto da una popolarissima storyline dei fumetti, e per il lancio hanno coniato unache sarebbe risultatahot per. In un tweet inviato domenica, l'accountufficiale di Theha condiviso l'davvero spinta rivelando di aver cercato di convinceread approvarla, ma senza ...

