Terremoto a Rieti di magnitudo 3.1, epicentro a Cittareale: tre scosse avvertite anche ad Amatrice (Di martedì 21 giugno 2022) Terremoto a Rieti . Alle 18.39 il sisma con magnitudo 3.1 con epicentro a Cittareale . La scossa è stata sentita distintamente dagli abitanti della zona, anche nella vicina Amatrice. Ingv spiega che ... Leggi su leggo (Di martedì 21 giugno 2022). Alle 18.39 il sisma con3.1 con. La scossa è stata sentita distintamente dagli abitanti della zona,nella vicina. Ingv spiega che ...

