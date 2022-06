Tennis: Wta Eastbourne, ritorno con vittoria in doppio per Serena Williams (Di martedì 21 giugno 2022) Eastbourne, 21 giu. (Adnkronos) - ritorno con vittoria per Serena Williams. La campionessa statunitense ha esordito negli ottavi del torneo di doppio al torneo Wta di Eastbourne in coppia con la tunisina Ons Jabeur ed ha vinto con il punteggio di 2-6, 6-3, 13-11 contro la coppia formata dalla spagnola Sara Sorribes Tormo e la ceca Marie Bouzková. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022), 21 giu. (Adnkronos) -conper. La campionessa statunitense ha esordito negli ottavi del torneo dial torneo Wta diin coppia con la tunisina Ons Jabeur ed ha vinto con il punteggio di 2-6, 6-3, 13-11 contro la coppia formata dalla spagnola Sara Sorribes Tormo e la ceca Marie Bouzková.

