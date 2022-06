Tennis: Wta Eastbourne, Giorgi agli ottavi (Di martedì 21 giugno 2022) Eastbourne, 21 giu. -(Adnkronos) - Camila Giorgi si qualifica agli ottavi di finale del torneo Wta 500 di Eastbourne (erba, montepremi 757.900 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, supera la canadese Rebecca Marino, numero 107 del ranking Wta, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 41 minuti. Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022), 21 giu. -(Adnkronos) - Camilasi qualificadi finale del torneo Wta 500 di(erba, montepremi 757.900 dollari). L'azzurra, numero 26 del mondo e 12 del seeding, supera la canadese Rebecca Marino, numero 107 del ranking Wta, con il punteggio di 7-5, 6-4 in un'ora e 41 minuti.

Pubblicità

sportface2016 : #Camila #Giorgi non brilla ma batte #Marino in due set ed è al terzo turno #WtaEastbourne - lorenzofares : Alle 12 vi racconto live su @SuperTennisTv e SuperTennix il match di 2T del torneo #WTAEastbourne tra Camila… - ATPtennis2002 : RT @federtennis: ??@MattBerrettini vuole confermarsi campione del Queen's Club: alle 14:30, LIVE su @SuperTennisTv, la finale contro Krajino… - SuperTennisTv : ?? In diretta su SuperTenniX ???? Eastbourne Centrale, Campo 1, match #WTA Campo 2 e 5 ???? Bad Homburg Centrale ???? Maiorca Centrale #tennis - sportface2016 : #Trevisan-Andreescu oggi in tv: orario e diretta streaming -