Tennis, svolta epocale: l’ATP permette il coaching ‘in prova’ dal post Wimbledon (Di martedì 21 giugno 2022) Una svolta epocale per il mondo del Tennis. O almeno, un tentativo di svolta. Negli ultimi tempi uno degli spunti di discussione di questo sport riguardava il cosiddetto ‘coaching’, cioè quando partono delle discussioni tra il giocatore in campo ed il proprio allenatore riguardante la strategia da tenere in campo. Una pratica sempre più estesa, nonostante i vari warning dati dal giudice di sedia. Ma ora l’ATP prova a regolarizzare il tutto, rendendola legale. Almeno per il 2022: secondo una nota ufficiale da parte della massima organizzazione Tennistica al mondo, il coaching verrà testato in questa seconda parte di stagione, subito dopo il termine di Wimbledon. Ma rispetto agli esperimenti che si erano visti in passato, come ad esempio ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Unaper il mondo del. O almeno, un tentativo di. Negli ultimi tempi uno degli spunti di discussione di questo sport riguardava il cosiddetto ‘’, cioè quando partono delle discussioni tra il giocatore in campo ed il proprio allenatore riguardante la strategia da tenere in campo. Una pratica sempre più estesa, nonostante i vari warning dati dal giudice di sedia. Ma oraprova a regolarizzare il tutto, rendendola legale. Almeno per il 2022: secondo una nota ufficiale da parte della massima organizzazionetica al mondo, ilverrà testato in questa seconda parte di stagione, subito dopo il termine di. Ma rispetto agli esperimenti che si erano visti in passato, come ad esempio ...

