Tennis: Paire abbandona il campo al Challenger di Milano. Bene gli italiani in tabellone (Di martedì 21 giugno 2022) Benoit Paire non finisce mai di stupire e si ritira dal Challenger di Milano, senza aver nessun problema fisico o impedimento di qualsiasi tipo. Il match del francese contro Alexey Vatutin, infatti, è durato solo 46 minuti, per via dell'abbandono dopo il primo set del Tennista transalpino. Dopo aver perso il primo set al tie-break, con tre set point sul 6-3, Paire ha deciso di uscire dal campo, consegnando il passaggio del turno al numero 293 al mondo Vatutin. Tornando poi al Tennis di casa nostra, Bene gli italiani presente nel tabellone del Challenger milanese, con Cecchinato grande protagonista del torneo. Il siciliano ora affronterà il connazionale, Matteo Gigante, dopo aver battuto all'esordio ...

Challenger di Milano, Paire dura un set. Brillano gli italiani Attesissimo e già svanito. Benoit Paire era il pezzo forte del Challenger di Milano - l'Aspria Tennis Cup - ma il suo torneo è durato 46 minuti: tempo di buttare via il primo set, perso al tie break dopo aver servito per chiuderlo ed ... Tennis, al torneo dell'Harbour debutta Benoit Paire Prima di Paire, sul centrale del club di via Cascina Bellaria, dietro San Siro, toccherà a Marco Cecchinato, già semifinalista al Roland Garros e vincitore qui a Milano, debuttare contro lo svizzero ...