Tennis | Jannik Sinner ha giocato appena 7 partite in carriera sull’erba! Ultima vittoria nel 2019…

(Di martedì 21 giugno 2022) Domani, mercoledì 22 giugno,farà il suo esordio negli ottavi di finale del torneo di Eastbourne, dove non ha maiin. In verità l’azzurro hasolamente sette incontri insull’erba, con due vittorie e cinque sconfitte. Se si restringe il campo ai soli tabelloni principali, allora ci sono soltanto sconfitte: tre su tre.infatti si è qualificato a ‘s-Hertogenbosch nel 2019, ma ha poi perso nel tabellone principale. Nello stesso anno è poi stato eliminato all’esordio nel tabellone cadetto sia ad Halle che a Wimbledon. Nel 2021, invece, quando la classifica gli consentiva l’esordio diretto nel main draw,ha subito perso sia al Queen’s che a Wimbledon. Quest’anno l’azzurro, che non ha ancora ...

Domani tocca a Sinner leggi anche Sinner, Darren Cahill nel team: è il super coach Mercoledì, intanto, sarà il giorno dell'esordio diSinner . L'altoatesino, che al primo turno ha usufruito di ...Sinner , dal canto suo, occuperà la posizione numero 8 al rientro da un infortunio al ginocchio, mentre Lorenzo Sonego 28. Presente tra le teste di serie anche Camila Giorgi , in riferimento ...Domani, mercoledì 22 giugno, Jannik Sinner farà il suo esordio negli ottavi di finale del torneo di Eastbourne, dove non ha mai giocato in carriera. In verità l'azzurro ha giocato solamente sette inco ...Wimbledon ai nastri di partenza: dal 27 giugno partirà il prestigioso torneo londinese, che per la prima volta non assegnerà punti per il circuito Atp dopo la controversa decisione di bandire i tennis ...