Tennis, dopo quasi un anno di assenza dai campi Serena Williams torna a vincere ad Eastbourne (Di martedì 21 giugno 2022) C'era grande attesa per il ritorno di Serena Williams sui campi da gioco, dopo quasi un anno di assenza. La statunitense, in coppia con Ons Jabuer, è riuscita a vincere all'esordio ad Eastbourne nel torneo di doppio, contro il duo composto da Bouzokova e Sorribes Tormo. La partita non era iniziata bene però per Williams e Jabeur, con il primo set vinto nettamente 6-2 dalle avversarie. Successivamente sia la Jabeur che Serena Williams salgono di livello e riescono ad imporsi nel secondo set, con il punteggio di 3-6. Il super tie-break è una vera e propria lotta, con tanti colpi spettacolari e momenti di alta tensione agonistica. Alla fine però la Williams e Jabeur ...

