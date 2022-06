Tennis | Atp | il ' coaching' dalla tribuna sarà consentito nella seconda parte del 2022

(Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. (Adnkronos) - L'Atp ha annunciato che il"fuori campo"per lametà della stagione. La prova consentirà agli allenatori di dare indicazioni dai posti designati durante le partite di qualificazione e del tabellone principale agli eventi dell'Atp Tour, a partiresettimana dell'11 luglioe non varrà per il torneo di Wimbledon. Il test si svolgerà anche agli Us Open e proseguirà fino alle Nitto Atp Finals di fine stagione a Torino a novembre. Negli ultimi anni sono state sperimentate varie regole diin tutto lo sport, incluso ilin campo e iltramite cuffie. L'annuncio di oggi porta l'allineamento per lametà della stagione ...

Una svolta epocale per il mondo del. O almeno, un tentativo di svolta. Negli ultimi tempi uno degli spunti di discussione di questo sport riguardava il cosiddetto 'coaching', cioè quando partono delle discussioni tra il giocatore ...Il torneo in diretta dal 27 giugno su Sky Sport LA CLASSIFICASi avvicina l'inizio di Wimbledon , terzo slam stagionale, in programma dal 27 giugno al 10 luglio, in diretta sui canali Sky Sport. ...L'annuncio di oggi allinea per la seconda metà della stagione l'ATP Tour, gli US Open e l'Hologic WTA Tour, dove è già in corso una sperimentazione analoga. Ovviamente questa “apertura” comporta ...Roma, 21 giu. (Adnkronos) – L’Atp ha annunciato che il coaching “fuori campo” sarà consentito per la seconda metà della stagione. La prova consentirà agli allenatori di dare indicazioni dai posti ...