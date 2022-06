"Tanto non cambia niente": clamoroso, anche Venditti e De Gregori scaricano il Pd (Di martedì 21 giugno 2022) Roma Capoccia frana sul sindaco di Roma e Roberto Gualtieri diventa uomo da record: in appena sette mesi dall'ascesa in Campidoglio ha scontentato tutti. Ora pure Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Dopo la vittoria di ottobre il sindaco ha continuato a fare promesse di cartone, senza mantenerne una. E dove vai così, gli urla una città ormai disincantata rispetto ai fallimenti della politica. Passi per gli orfani della stagione di Virginia Raggi; passi per la petulanza di Carlo Calenda, il burbero de 'noantri; passi per la destra che sperava nella grande occasione non riuscendo a coglierla. Ma ora il dissenso verso il sindaco di Roma tocca anche la cultura rossa. Già nei giorni scorsi, la nostra Daniela Mastromattei aveva pizzicato per Libero lo sfogo, inaspettato, di Alessandro Gassmann: «A Roma non è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) Roma Capoccia frana sul sindaco di Roma e Roberto Gualtieri diventa uomo da record: in appena sette mesi dall'ascesa in Campidoglio ha scontentato tutti. Ora pure Antonelloe Francesco De. Dopo la vittoria di ottobre il sindaco ha continuato a fare promesse di cartone, senza mantenerne una. E dove vai così, gli urla una città ormai disincantata rispetto ai fallimenti della politica. Passi per gli orfani della stagione di Virginia Raggi; passi per la petulanza di Carlo Calenda, il burbero de 'noantri; passi per la destra che sperava nella grande occasione non riuscendo a coglierla. Ma ora il dissenso verso il sindaco di Roma toccala cultura rossa. Già nei giorni scorsi, la nostra Daniela Mastromattei aveva pizzicato per Libero lo sfogo, inaspettato, di Alessandro Gassmann: «A Roma non è ...

Pubblicità

stanzaselvaggia : I casi di Covid saranno almeno 10 volte tanto. Gli asintomatici entrati in contatto con positivi non fanno più tamp… - borghi_claudio : Nel frattempo con altrettanta urgenza mettere un tetto all'aumento delle bollette sul modello francese. Loro hanno… - Pontifex_it : Non dimentichiamo il popolo martoriato dell’Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una… - alexaxwip : @oophelja giurami che non andrai via, questa è l’unica cosa che voglio da me se tu resti tutti i posti sono tanto blu - Sevi62445519 : RT @GiudizioSaggio: #21Giugno #Italia Armi all'#ucraina, il problema non deve essere se si o no, ma cambiare le cifre degli stanziamenti, p… -