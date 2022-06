Tania Bambaci è incinta di Samuel Peron | il ballerino di Ballando con le stelle al settimo cielo L’annuncio

(Di martedì 21 giugno 2022) Forse è proprio vero che dopo un temporale arriva sempre il sereno e si apprezza anche di più. Reduce da un periodo molto difficile,ha dato ai suoi fan una sempre bella da riportare: lui e la compagnaavranno un figlio.: la storia d’amore e la crisi (che è ormai un lontano ricordo) Sembra ormai passato un secolo dalla crisi di coppia che aveva messo in discussione la storia d’amore tra. Modella di origini siciliane, lei ha partecipato a Miss Mondo nel 2011 rappresentando l’Italia. Attrice di talento, poi ha recitato in alcune fiction tra cui Squadra antimafia e Il cacciatore. Lui, storico ...

