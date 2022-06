Tamponamento sulla Superstrada tra due furgoni | una persona incastrata tra le lamiere | altre ferite Disagi sulla corsia ovest della 76

(Di martedì 21 giugno 2022) JESI -76 chiuso in direzione Fabriano, le auto vengono fatte uscire allo svincolo di MonTe Roberto. La chiusura temporanea per permettere i soccorsi e ripristinare la sicurezza è dovuta ...

La chiusura temporanea per permettere i soccorsi e ripristinare la sicurezza è dovuta altra due furgoni di operai. Una persona è incastrata, ma i feriti sarebbero di più. Sul posto due ...Una Fiat Panda si è ribaltatacarreggiata ed è stato necessario l'intervento dei soccorsi per ... ma si dovrebbe trattare di untra un mezzo pesante e la Panda rovesciata in strada. ...Ennesimo incidente sulla Pontina, accaduto circa due ore fa, che ha bloccato il traffico causando lunghissime code. Due auto, direzione Latina, all’altezza di Pomezia, si sono tamponate. Uno dei condu ...E' accaduto all'altezza di Monte Roberto nella corsia in direzione Fabriano. Il bilancio è di due feriti gravi. Traffico bloccato a lungo ...