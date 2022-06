Taglio accise sul carburante | benzina e diesel scontati fino a 35 centesimi

(Di martedì 21 giugno 2022) Caro. Le conseguenze economiche della guerra in Ucraina continuano a fari sentire. Ne è un esempio lampante il caro. Per alleviare le spese dei cittadini, il governo sta mettendo a punto il piano per il prossimodellein vista dell’estate, quando molte persone raggiungeranno le vacanze in auto. Leggi anche: Caro(anche per il metano)all’8 luglio: cosa cambia Caro: le ultime novità in vista dell’estate Stando alle ultime indiscrezioni, oltre alla nuova proroga del provvedimento che riduce temporaneamente le tasse sui carburanti è previsto un intervento ancora più ampio. Nella fattispecie,potrebbero essere scontate di ...

La conferma dal Mite: verde a 2,063 euro al litro, gasolio a 2,006, sempre al netto del taglio delle accise di 30,5 centesimi. Perché i prezzi continuano a salire Quanto si può tagliare ancora Ci sono dei modi per risparmiare Tutte le risposta di Mauro Antonelli del centro studi ... il taglio dell'Iva sul gas, il bonus sociale su luce e gas rafforzato, il taglio delle accise sulla benzina e sul gasolio. Come Pd pensiamo poi sia necessario un salto di qualità per rispondere all'... "Il governo in questi mesi ha fatto scelte importanti, stanziando 30 miliardi euro per le famiglie e le imprese. Per noi la prima scelta ..."