Tabellone Wta Eastbourne 2022 | quattro top ten al via | c’è Camila Giorgi

Il Tabellone principale del Wta 500 di Eastbourne 2002, appuntamento in programma dal 19 al 25 giugno. Campo partecipanti di ottimo livello per uno degli ultimi due tornei pre-Wimbledon, con ben quattro top 10 al via: Paula Badosa, Ons Jabeur, Maria Sakkari e Karolina Pliskova saranno infatti le prime quattro teste di serie del torneo. Tante anche le mine vaganti, a partire da una Coco Gauff sempre più in ascesa nell'ultimo periodo, e che qui parte come sesta favorita. La nostra Camila Giorgi come tutte le teste di serie sarà esentata dal primo turno, ed esordirà contro la vincente del match tra Rebecca Marino e Heather Watson, entrambe lucky losers. Tabellone COMPLETO SECONDO TURNO (1) Badosa vs (WC) Burrage Kanepi vs (15) Haddad Maia (9) Rybakina vs ...

