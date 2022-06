Suzuki vive la musica con Tim Summer Hits

Leggi su ildenaro

(Di martedì 21 giugno 2022) TORINO (ITALPRESS) –è l’Auto Ufficiale di TIM, un nuovo programma estivo in sei puntate che andrà in onda su Rai 2, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino.TIMcelebra il ritorno dellanelle piazze, portando molti dei più grandi artisti del panorama italiano a esibirsi in tre suggestive città. Il primo luogo ad accogliere il palco di TIMsarà Piazza del Popolo, a Roma, dove si registrerà il 23, il 24 e il 25 giugno. Il 28 e il 29 giugno TIMapproderà quindi a Portopiccolo, in provincia di Trieste. Il tour terminerà poi l’1 e il 2 luglio a Rimini, in occasione della Notte Rosa della Riviera Romagnola.Tra gli artisti che hanno già confermato la loro ...