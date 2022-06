(Di martedì 21 giugno 2022) TORINO -è l'Auto Ufficiale di TIM, un nuovo programma estivo in sei puntate che andrà in onda su Rai 2, condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. TIMcelebra il ...

Non è un caso che anche il Festival di Sanremo abbia volutoaccanto come Auto Ufficiale sin dal 2014 e che lo scorso anno la Casa di Hamamatsu abbia riportato sul piccolo schermo tante hit del ...Due nuove motoV - Strom 650 Abs arricchiscono il parco veicoli della Polizia Locale. Le moto, appositamente ... Orlando Mastrillo orlando.mastrillo@varesenews.it Un cittadino bene informato... Suzuki vive la musica con TIM Summer Hits I concerti di TIM Summer Hits saranno trasmessi da Rai 2 in prima serata ogni giovedì a partire dal 30 giugno e fino all'11 agosto, con la sola eccezione di giovedì 21 luglio.Rai Radio 2 e Radio ...TORINO (ITALPRESS) - Suzuki è l'Auto Ufficiale di TIM Summer Hits, un nuovo programma estivo in sei puntate che andrà in onda su Rai 2, condotto da Andre ...