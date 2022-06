Strappa i cavi elettrici e telefonici del ristorante sotto gli occhi del titolare | preso vandalo sudanese

Pubblicità

... l'ha seguito con lo sguardo per tutto il tempo e poi ha preferito rimanere nell'ombra e osservarlo mentre lo vedeva strappare ielettrici e del telefono del suo locale. Poi, dopo aver studiato ...... l'ha seguito con lo sguardo per tutto il tempo e poi ha preferito rimanere nell'ombra e osservarlo mentre lo vedeva strappare ielettrici e del telefono del suo locale. Poi, dopo aver studiato ... Strappa cavi elettrici e telefonici del ristorante, denunciato ANCONA - L’ha notato mentre si aggirava di soppiatto nei dintorni del locale, l’ha seguito con lo sguardo per tutto il tempo e poi ha preferito rimanere nell’ombra e osservarlo mentre lo vedeva ...E’ accaduto al "Fronte del Porto" in via Coppino poco prima dell’ora di pranzo. Fortunatamente il locale era chiuso per turno di riposo ...