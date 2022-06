Stranger Things 4 Volume 2 | il trailer finale della serie Netflix

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 giugno 2022)ha distribuito ildi2; lauscirà tra pochissimi giorni in streaming grazie al colosso del video on demand. Siete pronti a completare il viaggio nel Sottosopra?ha appena distribuito il finaldi2, seconda parteuscita il 27 maggio scorso sul colosso del video on demand. Nelquarta stagione di, Eleven riacquisterà i suoi poteri e riuscirà a sconfiggere Vecna? E che ne sarà del fantastico trio costituito da Jim Hopper, Joyce Byers e Murray Bauman? Per ...