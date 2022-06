Stefano de Martino | bellissima notizia all’orizzonte

Leggi su formatonews

(Di martedì 21 giugno 2022) Grandi novità in arrivo perDe: ecco il suo futuro tutto da conduttore Molti non avrebbero mai scommesso sul successo diDe, eppure il giovane ed ex ballerino della scuola di Amici sta davvero lasciando tutti senza parole. Il compagno di Belen Rodriguez, dopo Made in Sud è pronto a decollare con Summer Hits. Dal 30 giugno all’11 agosto andranno in onda su Rai 2 sette prime serate dedicate alla grande musica italiana con grandi ospiti come Elisa, Ghali, Achille Lauro, i vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco, Marracash, Marco Mengoni, Mika, Fabrizio Moro, Tommaso Paradiso e tanti altri. Ma andiamo a vedere i dettagli. Grandi novità in arrivo perDe: ecco il suo futuro tutto da conduttoreDe ...