Stefan Bradl accusa la Honda e le condizioni della sua moto: “Non potevo frenare perché avevo le dita bruciate” (Di martedì 21 giugno 2022) “Dopo due giri non potevo tirare il freno perché avevo le dita bruciate. In queste condizioni meteorologiche la moto è inguidabile“. A parlare è Stefan Bradl, pilota tedesco della Honda, che domenica scorsa ha sostituito Marc Marquez al circuito di Sachsenring in Germania. La sua è stata una gara sofferta, alla fine della quale ha tagliato il traguardo per ultimo, 21 secondi dopo il penultimo: Quartararo, primo classificato, è arrivato 52 secondi prima. Le dichiarazioni rilasciate a Speedweek sono un atto d’accusa nei confronti della Casa giapponese, colpevole di non aver messo a punto una carenatura adatta a temperature elevate – oltre i 35°C – “che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022) “Dopo due giri nontirare il frenole. In questemeteorologiche laè inguidabile“. A parlare è, pilota tedesco, che domenica scorsa ha sostituito Marc Marquez al circuito di Sachsenring in Germania. La sua è stata una gara sofferta, alla finequale ha tagliato il traguardo per ultimo, 21 secondi dopo il penultimo: Quartararo, primo classificato, è arrivato 52 secondi prima. Le dichiarazioni rilasciate a Speedweek sono un atto d’nei confrontiCasa giapponese, colpevole di non aver messo a punto una carenatura adatta a temperature elevate – oltre i 35°C – “che ...

