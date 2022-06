Star Wars: il rapporto tra romanzo Kenobi e serie tv. I tweet dello scrittore (Di martedì 21 giugno 2022) Star Wars. Kenobi è il titolo di un noto romanzo Legends, scritto da John Jackson Miller e che può essere interpretato come una storia di una realtà alternativa a quella della serie tv canonica Obi-Wan Kenobi. Ci sono diversi aspetti in comune tra questo libro e quanto è stato mostrato nello show di Disney+, diretto Leggi su starwarsnews (Di martedì 21 giugno 2022)è il titolo di un notoLegends, scritto da John Jackson Miller e che può essere interpretato come una storia di una realtà alternativa a quella dellatv canonica Obi-Wan. Ci sono diversi aspetti in comune tra questo libro e quanto è stato mostrato nello show di Disney+, diretto

Pubblicità

Cryta75 : @JamesLucasIT Ci hanno girato anche un episodio della saga Star Wars....che spettacolo ?? - starwarsnewsit : Star Wars: il rapporto tra romanzo Kenobi e serie tv. I tweet dello scrittore - - maiunazoya : e poi per la gioia di @mmorticja potrei iniziare guardazione star wars dato che mi ha incuriosito?? - Jo66227725 : @YuriDiGenova Non so se fosse il primo (mio padre è un amante del cinema in sala) ma di sicuro quello che mi ricord… - GamingPark_it : È impossibile terminare Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords su Nintendo Switch attualmente a… -