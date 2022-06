Stampa e Palazzo: il voto sulle armi a Kiev e lo scontro nel M5s (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Il voto di oggi al Senato sulla risoluzione sull'invio di armi all'Ucraina, e lo scontro in atto all'interno del Movimento 5 stelle: sono questi i temi in primo piano sui principali quotidiani italiani. Corriere della Sera armi all'Ucraina: test per Draghi al Senato. Il M5s cala le pretese. Scompare dal testo della risoluzione il no alle armi a Kiev, si tratta su un maggior coinvolgimento del Parlamento. Le condizioni dell'esecutivo che non vuole sentirsi sotto tutela. Il Movimento: Fico attacca, duello con Di Maio. Grillo: Così ci biodegradiamo. Il presidente della Camera: "Siamo arrabbiati. Noi contro la Nato? Una stupidaggine". La replica: "Stupiti da attacchi istituzionali". Se lo scontro tra i 5 Stelle si scarica sulla Farnesina. Il rischio di un ultimo ... Leggi su agi (Di martedì 21 giugno 2022) AGI - Ildi oggi al Senato sulla risoluzione sull'invio diall'Ucraina, e loin atto all'interno del Movimento 5 stelle: sono questi i temi in primo piano sui principali quotidiani italiani. Corriere della Seraall'Ucraina: test per Draghi al Senato. Il M5s cala le pretese. Scompare dal testo della risoluzione il no alle, si tratta su un maggior coinvolgimento del Parlamento. Le condizioni dell'esecutivo che non vuole sentirsi sotto tutela. Il Movimento: Fico attacca, duello con Di Maio. Grillo: Così ci biodegradiamo. Il presidente della Camera: "Siamo arrabbiati. Noi contro la Nato? Una stupidaggine". La replica: "Stupiti da attacchi istituzionali". Se lotra i 5 Stelle si scarica sulla Farnesina. Il rischio di un ultimo ...

