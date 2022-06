Stadio di Mercogliano | habemus sabbia | lunedì i lavori per il ritiro dell’Avellino

(Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ conto alla rovescia per l’inizio delpre-campionato dell’US Avellino 1912. Nella mattinata odierna, dopo una lunga attesa è arrivata lasilicea al “Stadium“. Sessanta tonnellate che nei prossimi giorni saranno sistemate sull’impianto di gioco ai piedi di Mamma Schiavona. Dapprima la ditta incaricata effettuerà le forature per tutti i diecimila metri poi si passerà alla rizollatura. Ildella formazione guidata dal tecnico Roberto Taurino partirà per la metà di luglio. Il campo da gioco fino al prossimo 20 luglio sarà chiuso, vista la disponibilità richiesta dal club della famiglia D’Agostino. Viva soddisfazione da parte di Bruno Iovino presidente della Consulta Sport e Spettacolo del comune irpino e del primo cittadino, Vittorio D’Alessio. ...

