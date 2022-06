(Di martedì 21 giugno 2022) A partire da, martedì 21 giugno, in tutte le librerie e i negozi online èilscritto da. Il volume pubblicato da Franco Angeli Editore è rivolto a operatori, studenti e curiosi dellobusiness, approfondisce le best practices e i trend che attendono l’industria in ottica di innovazione digitale e dimensione spettacolare. La prefazione è stata curata dall’ex allenatore Fabio Capello: indica la direzione delcon un rapido excursus e approfondimento dell’esperienza manageriale durante il periodo al Milan. Negli ultimi anni ci sono stati cambiamenti importanti, soprattutto grazie alla trasformazione digitale e ai risultati che ...

sportface2016 : #Sport, Intrattenimento e Digitalizzazione: da oggi è disponibile il nuovo libro di Paolo Carito - IamCALCIO : 'Sport, Intrattenimento e Digitalizzazione'. Il nuovo libro di Carito

...Alert è pensata per tutti gli appassionati delloe ti invia delle notifiche ogni volta che sta per iniziare la partita della propria squadra del cuore. La parte dedicata all'...... sindaco di Roma Capitale, Alessandro Onorato , assessore ai grandi eventi,, moda e turismo di Roma Capitale, Stefano Coletta , direttorePrime Time Rai, Ferdinando Salzano , ... Sport, Intrattenimento e Digitalizzazione. L'enter(sport)ainment come nuovo modello di business Da oggi, in tutte le librerie e i negozi online, sarà disponibile il libro 'Sport, Intrattenimento e Digitalizzazione. L’enter(sport)ainment come nuovo modello di business' dell'autore Paolo Carito ...ROMA (ITALPRESS) - "Sport, Intrattenimento e Digitalizzazione. L'enter(sport)ainment come nuovo modello di business". E' questo il titolo del libro di Paolo Carito, con Agostino Piacquadio e prefazion ...