Sport: barriere architettoniche e disabilità intellettive, domani convegno al Coni (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - “Seicentomila persone tra Spettro dell'autismo e Sindrome di Asperger, quattrocentomila tra persone down e con iposensibilità o ipersensibilità. Il problema delle barriere architettoniche per i disabili intellettivi riguarda una fascia importante della popolazione. Eppure, dal punto di vista legislativo ancora nessun intervento in materia”. Così l'architetto Fabio Bugli, Presidente del Comitato Scientifico della Scais (Società Consulenza e Assistenza Impiantistica Sportiva), Benemerita del Coni. Un argomento importantissimo che sarà affrontato domani, 22 giugno, a partire dalle ore 15, presso il Salone d'Onore del Coni. Tanti e qualificati gli ospiti: il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente di Sport e Salute ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Roma, 21 giu. - (Adnkronos) - “Seicentomila persone tra Spettro dell'autismo e Sindrome di Asperger, quattrocentomila tra persone down e con iposensibilità o ipersensibilità. Il problema delleper i disabili intellettivi riguarda una fascia importante della popolazione. Eppure, dal punto di vista legislativo ancora nessun intervento in materia”. Così l'architetto Fabio Bugli, Presidente del Comitato Scientifico della Scais (Società Consulenza e Assistenza Impiantisticaiva), Benemerita del. Un argomento importantissimo che sarà affrontato, 22 giugno, a partire dalle ore 15, presso il Salone d'Onore del. Tanti e qualificati gli ospiti: il Presidente delGiovanni Malagò, il Presidente die Salute ...

